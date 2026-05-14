उन्हाळ्यात घाम, ऊन आणि निर्जलीकरणामुळे त्वचा निस्तेज आणि कोरडी होऊ शकते. योग्य फळांचे सेवन केल्याने शरीराला पाणी, विटॅमीन आणि अॅण्टीऑक्सीडेंट मिळते.
कलिंगडामध्ये भरपूर प्रमाणात पाणी असते. त्यामुळे ते शरीराला हाइड्रेड ठेवते आणि त्वचेला आतून आर्द्रता देऊन, तिला ताजे आणि चमकदार बनवते.
पपईमध्ये विटॅमीन ए आणि एंजाइम्स असते. यामुळे अशुद्धी दूर होण्यास आणि मृत त्वचेच्या पेशी कमी होण्यास मदत होते, ज्यामुळे त्वचा स्वच्छ आणि चमकदार होते.
आंब्यामध्ये विटॅमीन सी आणि बीटा कॅरोटीन असते. यामुळे कोलेजन तयार होण्यास मदत होते आणि त्वचा मऊ, निरोगी व चमकदार राहते.
संत्र्यामध्ये विटॅमीन सी मोठ्या प्रमाणात असते. हे त्वचेला फ्री रॅडिकल्सपासून वाचवते आणि चेहऱ्याची नैसर्गिक चमक वाढवण्यास मदत करते.
डाळिंब्यामध्ये अॅण्टीऑक्सीडेट्स असते. हे त्वचेच्या पेशींना होणाऱ्या नुकसानापासून वाचवते. याच्या नियमित सेवनाने त्वचेचा रंग सुधारतो आणि कांती निरोगी होण्यास मदत होते.
कीवीमध्ये विटॅमीन सी आणि ईचे प्रमाण असते. हे त्वचेचे पोषण करते. डाग कमी करण्यास मदत करते आणि त्वचेला चमकदार बनवते.
