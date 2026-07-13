पेट्रोलमध्ये Ethanol... मग डिझेलमध्ये कोणतं इंधन मिसळतात?

Automobile

13 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

भारतात पेट्रोलमध्ये Ethanol मिसळले जाते. यामुळे कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यास आणि उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होते.

पेट्रोलमध्ये Ethanol का?

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डिझेलमध्ये Ethanol नव्हे, तर मुख्यतः Biodiesel मिसळले जाते.

मग डिझेलमध्ये काय?

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Biodiesel हे वनस्पती तेल, वापरलेले स्वयंपाकाचे तेल (Used Cooking Oil) आणि इतर जैविक स्रोतांपासून तयार होणारे इंधन आहे.

Biodiesel म्हणजे काय?

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हे Biodiesel मिश्रणाचे प्रमाण दर्शवतात. उदाहरणार्थ, B20 म्हणजे 20% Biodiesel आणि 80% डिझेल.

B5, B10 आणि B20 म्हणजे काय?

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Ethanol आणि Diesel चे रासायनिक गुणधर्म वेगळे आहेत. त्यामुळे दोन्ही सहज मिसळत नाहीत आणि इंजिनच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.

Ethanol डिझेलमध्ये का मिसळत नाहीत?

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Biodiesel मुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होते आणि पारंपरिक डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

Biodiesel चे फायदे

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Biodiesel चे जास्त प्रमाण वापरण्यापूर्वी वाहन उत्पादकाच्या शिफारशी तपासणे महत्त्वाचे आहे. सर्व इंजिन समान मिश्रणासाठी डिझाइन केलेले नसतात.

सर्व डिझेल वाहनांसाठी योग्य?

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पेट्रोलमध्ये Ethanol, तर डिझेलमध्ये Biodiesel वापरले जाते. दोन्हींचे उद्दिष्ट इंधन अधिक शाश्वत बनवणे असले तरी त्यांचा वापर आणि रचना वेगळी असते.

अंतिम निष्कर्ष

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