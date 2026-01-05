New TVS Jupiter लाँच

Automobile

05 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

स्कूटर मार्केटमध्ये या New TVS Jupiter ची चर्चा आहे

TVS Jupiter

Picture Credit: TVS

स्टायलिश लूक, स्मार्ट फीचर्स, चांगले माइलेज आणि किंमत देण्यात आलीय

नवीन मॉडेल

Picture Credit: TVS

LED हेडलॅम्प, LED लाइट्स, असा प्रीमियम लूक देण्यात आला

डिझाइन

Picture Credit: TVS

सीनियर रायडर्सपासून साऱ्यांनाच हे डिझाइन अपीलिंग वाटतं

रायडर्स

Picture Credit: TVS

ही स्कूटर ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटीसह SmartConnect सिस्टीम आहे

ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी

Picture Credit: TVS

113 cc सिंगल सिलेंडर एअर-कूल्ड इंजिन, 7.9 Hp पॉवर

इंजिन, परफॉर्मन्स

Picture Credit: TVS

iGO Assist सारखी टेक्नोलॉजी वापरण्यात आलीय. 

टेक्नोलॉजी

Picture Credit: TVS

New TVS Jupiter ही स्कूटर 60 ते 65 kmpl माइलेज देते. 

माइलेज

Picture Credit: TVS

या स्कूटरची Ex-showroom किंमत 76 ते 90 हजारादरम्यान आहे

किंमत

Picture Credit: TVS

