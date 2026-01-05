स्कूटर मार्केटमध्ये या New TVS Jupiter ची चर्चा आहे
स्टायलिश लूक, स्मार्ट फीचर्स, चांगले माइलेज आणि किंमत देण्यात आलीय
LED हेडलॅम्प, LED लाइट्स, असा प्रीमियम लूक देण्यात आला
सीनियर रायडर्सपासून साऱ्यांनाच हे डिझाइन अपीलिंग वाटतं
ही स्कूटर ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटीसह SmartConnect सिस्टीम आहे
113 cc सिंगल सिलेंडर एअर-कूल्ड इंजिन, 7.9 Hp पॉवर
iGO Assist सारखी टेक्नोलॉजी वापरण्यात आलीय.
New TVS Jupiter ही स्कूटर 60 ते 65 kmpl माइलेज देते.
या स्कूटरची Ex-showroom किंमत 76 ते 90 हजारादरम्यान आहे
