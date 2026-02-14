Flipkart ऑफर: ‘या’ फोनवर 30,000 चे डिस्काउंट कूपन

Technology

14 February 2026

Author: Ved Barve

डिस्काउंट कूपन सोबतच  2500 रुपयांची बँक ऑफर

हा कंपनीचा फ्लॅगशिप फोन  मिळतोय स्वस्तात

Nothing Phone 3

Nothing Phone 3 मध्ये मिळते  12GB RAM + 256GB स्टोरेज 

यामध्ये 6.67 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले दिला आहे

50MP+50MP+50MP ट्रिपल रिअल कॅमेरा, 50MP फ्रंट कॅमेरा

या फोनमध्ये आहे, Snapdragon  8s Gen 4 प्रोसेसर

या फोनची मूळ किंमत आहे- 79,999 ज्यावर 30 हजारांचे डिस्काउंट व ऑफर्स मिळत आहेत

या ऑफर्सविषयी अधिक माहिती तुम्हाला Flipkart च्या अधिकृत पोर्टलवर मिळेल

