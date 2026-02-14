डिस्काउंट कूपन सोबतच 2500 रुपयांची बँक ऑफर
हा कंपनीचा फ्लॅगशिप फोन मिळतोय स्वस्तात
Nothing Phone 3 मध्ये मिळते 12GB RAM + 256GB स्टोरेज
यामध्ये 6.67 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले दिला आहे
50MP+50MP+50MP ट्रिपल रिअल कॅमेरा, 50MP फ्रंट कॅमेरा
या फोनमध्ये आहे, Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर
या फोनची मूळ किंमत आहे- 79,999 ज्यावर 30 हजारांचे डिस्काउंट व ऑफर्स मिळत आहेत
या ऑफर्सविषयी अधिक माहिती तुम्हाला Flipkart च्या अधिकृत पोर्टलवर मिळेल
Picture Credit: Pinterest