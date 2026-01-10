फ्लिपकार्टवर republic day sale सुरू होणार आहे
Picture Credit: Pinterest
फ्लिपकार्टवर 17 जानेवारीपासून रिपब्लिक डे सेल सुरू होणार आहे
Picture Credit: Pinterest
या सेलमध्ये अनेक बँकांचे डिस्काउंट ऑफर्स मिळणार आहे
Picture Credit: Pinterest
स्मार्टफोनवर बंपर ऑफर्स देण्यात येणार आहेत
Picture Credit: Pinterest
एवढचं नाही तर iPhone वरसुद्धा डिल्स देण्यात आल्या आहेत
Picture Credit: Pinterest
इलेक्ट्रिक गीझरवर बंपर ऑफर मिळणार आहे
Picture Credit: Pinterest
फ्लिपकार्टच्या सेलमध्ये रूम हीटरवरही चांगल्या ऑफर मिळू शकतात
Picture Credit: Pinterest