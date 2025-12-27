Flipkart चा वर्षातील शेवटचा Sale

science technology

27 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

Samsung Galaxy Z Flip 6 या मोबाइलवर भरघोस ऑफर

ऑफर

Picture Credit: Samsung

12GB RAM + 256GB स्टोरेज मिळत आहे

स्टोरेज

Picture Credit: Samsung

1 लाख 09 हजार 999 ही या फोनची लाँच किंमत होती

किंमत

Picture Credit: Samsung

फ्लिपकार्टवर हा फोन 69 हजार 999 रुपये, तर 40 हजारांचा डिस्काउंट

डिस्काउंट

Picture Credit:  Samsung

Samsung Galaxy Z Flip 6 या फोनवर ब्लू कलरचा ऑप्शन मिळत आहे

कलर

Picture Credit:  Pinterest

याशिवाय फोनवर 4000 रुपयांपर्यंत कार्ड डिस्काउंटसुद्धा मिळत आहे

कार्ड डिस्काउंट

Picture Credit: Samsung

या फोनमध्ये 6.7 इंचाचा Full HD डिस्प्ले मिळत आहे

डिस्प्ले

Picture Credit: Samsung

