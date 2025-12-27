Samsung Galaxy Z Flip 6 या मोबाइलवर भरघोस ऑफर
Picture Credit: Samsung
12GB RAM + 256GB स्टोरेज मिळत आहे
Picture Credit: Samsung
1 लाख 09 हजार 999 ही या फोनची लाँच किंमत होती
Picture Credit: Samsung
फ्लिपकार्टवर हा फोन 69 हजार 999 रुपये, तर 40 हजारांचा डिस्काउंट
Picture Credit: Samsung
Samsung Galaxy Z Flip 6 या फोनवर ब्लू कलरचा ऑप्शन मिळत आहे
Picture Credit: Pinterest
याशिवाय फोनवर 4000 रुपयांपर्यंत कार्ड डिस्काउंटसुद्धा मिळत आहे
Picture Credit: Samsung
या फोनमध्ये 6.7 इंचाचा Full HD डिस्प्ले मिळत आहे
Picture Credit: Samsung