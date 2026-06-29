256GB iPhone 17 वर जबरदस्त ऑफर

Science technology

29 June, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

फ्लिपकार्टने आपले सर्वोत्तम डील्स जाहीर केले आहेत. सेल पेजवर आयफोन सर्वात कमी किमतीत खरेदी करता येणार आहे.

सर्वोत्तम डील्स

Picture Credit: Pinterest

फ्लिपकार्ट GOAT सेल ४ जुलैपासून सुरु होणार आहे. ज्यामध्ये ब्लॅक आणि प्लस सदस्यांना २४ तास आधी प्रवेश मिळेल.

सेल ४ जुलैपासून सुरु

Picture Credit: Pinterest

फ्लिपकार्टने आगामी सेलसाठी एक विशेष पेज तयार केले आहे. ज्यावर विविध ऑफर्स आणि डील्स उपलब्ध आहेत. याच पेजवर आयफोन १७ (२५६जीबी) च्या डील्स जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

आयफोन १७(२५६जीबी)

Picture Credit: Pinterest

आयफोन १७ फ्लिपकार्ट सेलमध्ये त्याच्या सुरुवातीची लाँच किंमत ८२,९९० वरुन कमी होऊन ७०,९०० मध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध होईल.

७०,९०० मध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध 

Picture Credit: Pinterest

अलिकडेच ऍपलने आयपॅड आणि मॅकबुकच्या किमती वाढवल्या आहेत. ज्यामुळे अनेक प्लॅटफॉर्मवर आयफोनचा स्टॉक संपला आहे. 

मॅकबुकच्या किमती वाढवल्या 

Picture Credit: Pinterest

आयफोन १७ मध्ये १२० Hz रिफ्रेश रेट आणि डॉल्बी व्हिजन सपोर्टसह ६.३ इंचाचा LTPO सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले OLED डिस्प्ले आहे.

आयफोन १७ मध्ये १२० Hz रिफ्रेश रेट

Picture Credit: Pinterest

आयफोन १७ मध्ये ऍपचा स्वत:चा A19 (3nm) चिपसेट वापरण्यात आला आहे. याच ऍपलचा GPU देखील आहे. सुरुवातीच्या व्हेरिएंटमध्ये 256 GB स्टोरेज मिळते. 

256 GB स्टोरेज

Picture Credit: Pinterest

आयफोन १७ मध्ये मागील बाजूस ड्युअल कॅमेरा सेटअप असून त्यात 48 - मेगापिक्सलचा प्रायमरी कॅमेरा आणि ४८ मेगापिक्सलचा सेकंडर कॅमेरा आहे.

ड्युअल कॅमेरा सेटअप

Picture Credit: Pinterest

आयफोन १७ मध्ये १८ मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. 

१८ मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा 

Picture Credit: Pinterest

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