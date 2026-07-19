लसूण, आले, पुदिना, ओवा आणि तीळ यांसारख्या उष्ण आणि औषधी गुणधर्म असलेल्या पदार्थांचा आहारात समावेश केल्यास फायदा होतो.
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लसणामध्ये अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात, जे सर्दी, खोकला आणि संसर्गापासून बचाव करतात.
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आल्याचा रस आणि लिंबू यांचे मिश्रण पचनाच्या समस्या दूर करते आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते.
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ही चटणी पोटासाठी हलकी असते आणि पावसाळ्यात खाल्ल्या जाणाऱ्या तळलेल्या पदार्थांचे पचन सहज होण्यास मदत करते.
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तिळामध्ये भरपूर कॅल्शियम असते, जे हाडांचे आरोग्य सुधारते आणि शरीराला ऊब देते.
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ओवा पोटाचे विकार आणि गॅसच्या समस्येवर अत्यंत गुणकारी आहे.
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पावसाळ्यात दमट वातावरणामुळे अन्न लवकर दूषित होते. त्यामुळे चटणी शक्यतो ताजी आणि घरीच वाटलेली असावी.