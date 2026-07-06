शेंगदाणा तेल खाण्याचे फायदे तुम्हाला माहीत आहे का 

Lifestyle

06 july 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

शेंगदाणा तेल खाण्याचे फायदे

शेंगदाणा तेल खाल्ल्याने शरीराला अनेक फायदे होतात. हे तेल तळण्यासाठी उत्तम मानले जाते. शेंगदाणा तेलाचे आरोग्यदायी फायदे कोणते जाणून घेऊया

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यामध्ये असणारे अनसॅच्युरेटेड फॅट्स शरीरातील 'बॅड' कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका टळतो.

हृदयासाठी फायदेशीर

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रक्तातील साखर नियंत्रित करते 

मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये इन्सुलिनची संवेदनशीलता सुधारून रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास हे तेल मदत करते.

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शेंगदाणा तेलामध्ये 'विटॅमिन ई' असल्यामुळे ते त्वचेला पोषण देते, कोरडेपणा आणि खाज कमी करते.

त्वचेसाठी उत्तम 

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हे तेल केसांना लावल्यास केस गळणे कमी होते आणि टाळूवरील कोंड्याची समस्या दूर होण्यास मदत होते.

केसांचे आरोग्य

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रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते 

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यामध्ये असलेले अँटिऑक्सिडंट्स पेशींचे नुकसान टाळतात आणि शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतात.

सांधेदुखीवर आराम 

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काही आयुर्वेदिक उपचारांमध्ये शेंगदाणा तेलाचा वापर सांधेदुखी आणि सूज कमी करण्यासाठी मालिश करण्यासाठी केला जातो.

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