ड्राय फ्रूट्स खाणं आरोग्यासाठी हेल्दी ठरते
प्रोटीन, फायबर, व्हिटामिन्स, फॉस्फरस, कॉपर, अँटी-ऑक्सिडंट्स
डायबिटीज असल्यास आक्रोड खावू नये, किंवा लिमिटमध्ये खा
खाज, रॅशेस, सूज येण्याची समस्या असल्यास एलर्जी होण्याची
पोटाच्या समस्या असल्यास अक्रोड खाण टाळावं. ब्लोटिंग, गॅसची समस्या
किडनी स्टोनची समस्या असल्यास अक्रोड खावू नका
वेट लॉस करत असाल तरीही आक्रोड खाणं टाळावं
