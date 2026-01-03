आक्रोड खाणं कोणी टाळावं?

Health

03 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

ड्राय फ्रूट्स खाणं आरोग्यासाठी हेल्दी ठरते

हेल्दी

Picture Credit: Pinterest

प्रोटीन, फायबर, व्हिटामिन्स, फॉस्फरस, कॉपर, अँटी-ऑक्सिडंट्स

पोषक घटक

Picture Credit: Pinterest

डायबिटीज असल्यास आक्रोड खावू नये, किंवा लिमिटमध्ये खा

डायबिटीज

Picture Credit: pinterest

खाज, रॅशेस, सूज येण्याची समस्या असल्यास एलर्जी होण्याची 

एलर्जी

Picture Credit: Pinterest

पोटाच्या समस्या असल्यास अक्रोड खाण टाळावं. ब्लोटिंग, गॅसची समस्या

पचन

Picture Credit: Pinterest

किडनी स्टोनची समस्या असल्यास अक्रोड खावू नका

किडनी स्टोन

Picture Credit: Pinterest

वेट लॉस करत असाल तरीही आक्रोड खाणं टाळावं

वेट लॉस

Picture Credit: pinterest

