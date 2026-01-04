हिरो स्प्लेंडर की TVS star city plus?

04 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

हिरो स्प्लेंडर आणि टीव्हीएस प्लस दोन्ही बाइकची वैशिष्ट्य जाणून घ्या

Hero Splendor

Picture Credit: Pinterest

Splendor plus ची एक्स-शोरूम किंमत आहे 73 हजार 903 

किंमत

Picture Credit: Pinterest

TVS Plus ची एक्स-शोरूम किंमत आहे 72 हजार 500 रुपये

टीव्हीएस 

Picture Credit: pinterest

हिरो स्प्लेंडर आणि टीव्हीएस दोन्ही बाइक माइलेजसाठी ओळखल्या जातात

माइलेज

Picture Credit: Pinterest

4 स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर, OHC इंजिन स्प्लेंडरमध्ये तर BS6 इंजिन टीव्हीएसमध्ये

इंजिन

Picture Credit: Pinterest

5.9kw पॉवर, 6000 rpm टॉर्क मिळतो, 8.08 bhp आणि 8.7 nm टॉर्क जनरेट

पॉवर

Picture Credit: Pinterest

दोन्हीमध्ये ट्यूबलेस टायर्स आहेत. तुमच्या बजेटनुसार बाइक निव़डा

टायर 

Picture Credit: pinterest

