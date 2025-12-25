Honda Activa सर्वाधिक विक्री केलेली स्कूटर ठरलीय
Picture Credit: Pinterest
नोव्हेंबर महिन्यात तब्बल 2 लाख 62 हजार 689 युनिट्सची विक्री केलीय
Picture Credit: Pinterest
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात Activa ने 2 लाख 06 हजार 844 युनिट्सची विक्री
Picture Credit: Pinterest
Jupiter, Suzuki Access, iQube ला मागे टाकलं आहे
Picture Credit: Pinterest
109.51cc चे सिंगल सिलेंडर, एअर-कूल्ड इंजिन, Fuel इंजेक्शन टेक्नॉलॉजी
Picture Credit: Pinterest
इंजिनाच्या या फीचर्समुळे ट्रॅफिकमध्येही Activa चांगली चालते
Picture Credit: Pinterest
Daily use साठी Activa लोकांच्या पसंतीस उतरत आहे
Picture Credit: Pinterest
Activa ची एक्स-शोरूमची किंमत 76 हजार ते 82 हजारापर्यंत आहे.
Picture Credit: Pinterest