Honda Activa ची तुफान विक्री

Bike

25 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

Honda Activa सर्वाधिक विक्री केलेली स्कूटर ठरलीय

स्कूटर

नोव्हेंबर महिन्यात तब्बल 2 लाख 62 हजार 689 युनिट्सची विक्री केलीय

किती विक्री?

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात Activa ने 2 लाख 06 हजार 844 युनिट्सची विक्री 

तुलना

Jupiter, Suzuki Access, iQube ला मागे टाकलं आहे

तगडी स्पर्धा

109.51cc चे सिंगल सिलेंडर, एअर-कूल्ड इंजिन, Fuel इंजेक्शन टेक्नॉलॉजी

फीचर्स

इंजिनाच्या या फीचर्समुळे ट्रॅफिकमध्येही Activa चांगली चालते

ट्रॅकिफसाठी योग्य

Daily use साठी Activa लोकांच्या पसंतीस उतरत आहे

Daily use

Activa ची एक्स-शोरूमची किंमत 76 हजार ते 82 हजारापर्यंत आहे. 

किंमत

