नोव्हेंबर 2025 मध्ये Honda Activa ने बाजी मारलीय..
Picture Credit: Pinterest
ज्युपिटर, सुझुकी एक्सेस, Yamaha Fascino, या स्कूटर्सशी स्पर्धा
Picture Credit: Pinterest
Honda Activa ने 2 लाख 62 हजार युनिट्सची विक्री केलीय
Picture Credit: Pinterest
2024 च्या तुलनेत 2025 नोव्हेंबरमध्ये 27 टक्के विक्री जास्त झालीय
Picture Credit: Pinterest
तर दुसऱ्या नंबरवर Honda Shine 125 आणि SP125 आहे
Picture Credit: Pinterest
या दोन्ही बाइक माइलेज आणि इंजिनासाठी ग्राहकांची पसंती ठरतात
Picture Credit: Pinterest
तिसऱ्या नंबरवर असलेल्या Honda Unicorn ने 32 हजार 969 युनिट्स विक्री
Picture Credit: Pinterest