Honda Activa ठरली नंबर 1

Automobile

02 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

नोव्हेंबर 2025 मध्ये Honda Activa ने बाजी मारलीय.. 

विक्री

ज्युपिटर, सुझुकी एक्सेस, Yamaha Fascino, या स्कूटर्सशी स्पर्धा

कोणाशी स्पर्धा

Honda Activa ने 2 लाख 62 हजार युनिट्सची विक्री केलीय

किती विक्री

2024 च्या तुलनेत 2025 नोव्हेंबरमध्ये 27 टक्के विक्री जास्त झालीय

तुलना

तर दुसऱ्या नंबरवर Honda Shine 125 आणि SP125 आहे

दुसरा नंबर

या दोन्ही बाइक माइलेज आणि इंजिनासाठी ग्राहकांची पसंती ठरतात

माइलेजला पसंती

तिसऱ्या नंबरवर असलेल्या Honda Unicorn ने 32 हजार 969 युनिट्स विक्री

तिसरा नंबर

Activa की Bajaj Chetak कोणती ईलेक्ट्रिक स्कूटर 

