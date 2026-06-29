तुमच्या इंटरनेटचा स्पीड कसा ठरतो? जाणून घ्या 9 महत्त्वाच्या गोष्टी

कधी इंटरनेट झपाट्याने चालते, तर कधी अगदी संथ होते. यामागे अनेक तांत्रिक कारणे असतात. चला, ती सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
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तुम्ही घेतलेला ब्रॉडबँड किंवा मोबाइल डेटा प्लॅन हा स्पीड ठरवणारा सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो. 100 Mbps आणि 1 Gbps प्लॅनमध्ये मोठा फरक असतो.
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मोबाइल नेटवर्क वापरत असाल, तर टॉवरपासूनचे अंतर आणि सिग्नलची ताकद स्पीडवर थेट परिणाम करते. कमकुवत सिग्नल म्हणजे कमी स्पीड.
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जुना किंवा कमी क्षमतेचा राऊटर असल्यास, वेगवान इंटरनेट प्लॅन असूनही अपेक्षित स्पीड मिळत नाही. राऊटरची गुणवत्ता महत्त्वाची असते.
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एकाच Wi-Fi ला अनेक मोबाईल, टीव्ही किंवा लॅपटॉप जोडले असतील, तर इंटरनेट सर्वांमध्ये विभागले जाते. त्यामुळे प्रत्येक डिव्हाइसचा स्पीड कमी होऊ शकतो.
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नेहमी तुमचे इंटरनेटच दोषी नसते. काही वेळा वेबसाइट किंवा APP चा सर्व्हर व्यस्त असल्याने डाउनलोड किंवा व्हिडिओ स्लो होऊ शकतो.
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जुना स्मार्टफोन, लॅपटॉप किंवा जुन्या Wi-Fi तंत्रज्ञानामुळे नवीन हाय-स्पीड इंटरनेटचा पूर्ण फायदा मिळत नाही.
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राऊटर योग्य ठिकाणी ठेवा अनावश्यक डिव्हाइस डिस्कनेक्ट करा 5GHz Wi-Fi वापरा (उपलब्ध असल्यास) वेळोवेळी राऊटर रीस्टार्ट करा
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