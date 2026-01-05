उकळलेली अंडी किती दिवसांपर्यंत चांगल्या राहतात?

अंडी खाणे आपल्या शरीरासाठी फायदेशीर आहे.
यातही उकळलेली अंडी खाणे अजूनच फायदेशीर.
उकळलेली अंडी योग्य पद्धतीने ठेवल्यास त्या खूप दिवसांपर्यंत खाण्यायोग्य असतात.
फ्रीजमध्ये उकळलेली अंडी 7 दिवसांपर्यंत खाण्यायोग्य असतात.
उकळलेल्या अंड्याचे आवरण त्याचे बॅक्टेरियापासून रक्षण करते.
मात्र जर तुम्ही अंड्याचे साल काढले असेल तर ते फ्रीजमध्ये 3 दिवस खाण्यायोग्य असणार.
तसेच या अंडी गरम तापमानात जास्त खराब होण्याची शक्यात असते.
उकळलेली अंडी फ्रीजमध्ये ठेवा आणि त्यांना सारखे सारखे बाहेर काढू नका.