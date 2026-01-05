उकळलेली अंडी किती दिवसांपर्यंत चांगल्या राहतात?

05 January 2026

Author:  मयुर नवले

अंडी खाणे आपल्या शरीरासाठी फायदेशीर आहे.

यातही उकळलेली अंडी खाणे अजूनच फायदेशीर.

उकळलेली अंडी योग्य पद्धतीने ठेवल्यास त्या खूप दिवसांपर्यंत खाण्यायोग्य असतात.

फ्रीजमध्ये उकळलेली अंडी 7 दिवसांपर्यंत खाण्यायोग्य असतात.

उकळलेल्या अंड्याचे आवरण त्याचे बॅक्टेरियापासून रक्षण करते.

मात्र जर तुम्ही अंड्याचे साल काढले असेल तर ते फ्रीजमध्ये 3 दिवस खाण्यायोग्य असणार.

तसेच या अंडी गरम तापमानात जास्त खराब होण्याची शक्यात असते.

उकळलेली अंडी फ्रीजमध्ये ठेवा आणि त्यांना सारखे सारखे बाहेर काढू नका.

