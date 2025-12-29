या कारची 3 लाखांची विक्री

29 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

मारूतीने भारतीय मार्केटमध्ये नवी उडी घेतलेली आहे

Maruti S-Presso

Picture Credit:  Pinterest

2019 ला मारूती S-Presso ने 3 लाख युनिट विक्रीचा आकडा पार केला

युनिट्स विक्री

Picture Credit: Pinterest

लाँचवेळी या कारची किंमत 3.69 लाख होती आता 3.49 लाख झालेली आहे

किंमती घसरल्या

Picture Credit: Pinterest

तीन सिलेंडर पेट्रोल इंजिन मिळते, 68 bhp पॉवर, 90 Nm टॉर्क

इंजिन

Picture Credit:  Pinterest

21.4 ते 25.3 kmpl या कारचे माइलेज आहे, CNG व्हेरिएंट 32.7 kmpl माइलेज

माइलेज

Picture Credit:  Pinterest

आतापर्यंत 1 लाख 62 हजार 150 युनिट्सची निर्यात करण्यात आलीय

निर्यात

Picture Credit: Pinterest

एअरबॅग्स, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट हे सेफ्टी फीचर्सही देतो

फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

