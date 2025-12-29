मारूतीने भारतीय मार्केटमध्ये नवी उडी घेतलेली आहे
Picture Credit: Pinterest
2019 ला मारूती S-Presso ने 3 लाख युनिट विक्रीचा आकडा पार केला
Picture Credit: Pinterest
लाँचवेळी या कारची किंमत 3.69 लाख होती आता 3.49 लाख झालेली आहे
Picture Credit: Pinterest
तीन सिलेंडर पेट्रोल इंजिन मिळते, 68 bhp पॉवर, 90 Nm टॉर्क
Picture Credit: Pinterest
21.4 ते 25.3 kmpl या कारचे माइलेज आहे, CNG व्हेरिएंट 32.7 kmpl माइलेज
Picture Credit: Pinterest
आतापर्यंत 1 लाख 62 हजार 150 युनिट्सची निर्यात करण्यात आलीय
Picture Credit: Pinterest
एअरबॅग्स, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट हे सेफ्टी फीचर्सही देतो
Picture Credit: Pinterest