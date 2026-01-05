लँड रोव्हर डिफेंडर भारतातील एक पॉप्युलर SUV आहे.
लूक, कारची बॉडी यामुळे गर्दीतही कार उठून दिसते
5.0 लीटरचे सुपरचार्ज इंजिन देण्यात आले आहे
ही कार 425 bhp पॉवर आणि 550 nm टॉर्क जनरेट करते
8 स्पीड ऑटोमॅटिक गियरबॉक्स देण्यात आलाय
स्टीएरिंग आणि ड्रायव्हिंग पोझिशन नीट दिसते, खराब रस्त्यावरही चांगली धावते
ही SUV चांगले माइलेज देते, परफॉर्मन्स चांगला देते ही कार
