मारूती Wagon R खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर जाणून घ्या
1 लाख रुपये डाउन पेमेंट करा आणि उरलेला EMI भरा
Maruti WagonR च्या या मॉडेलची ऑन रोड किंमत आहे 5 लाख 70 हजार
ही कार 10 टक्के व्याजावर 7 वर्षांसाठी घेतल्यास महिन्याला 7 हजार 812 EMI बसेल
1 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर पेट्रोल आणि 1.0 लीटर पेट्रोल+CNG
पेट्रोल व्हर्जनमध्ये 25.19 किमी माइलेज, CNG व्हर्जन 34.05 किमी माइलेज
7 इंच टचस्क्रीन इंफोटेन्मेंट सिस्टीम, Android Auto, पॉवर विंडोज,
रियर पार्किंग सेंसर, रियर कॅमेरासारख्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत
