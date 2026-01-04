1 लाख डाउन पेमेंट, EMI किती?

04 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

मारूती Wagon R खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर जाणून घ्या

Maruti WagonR 

1 लाख रुपये डाउन पेमेंट करा आणि उरलेला EMI भरा

डाउन पेमेंट

Maruti WagonR च्या या मॉडेलची ऑन रोड किंमत आहे 5 लाख 70 हजार

किंमत

ही कार 10 टक्के व्याजावर 7 वर्षांसाठी घेतल्यास महिन्याला 7 हजार 812 EMI बसेल

EMI किती

1 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर पेट्रोल आणि 1.0 लीटर पेट्रोल+CNG

इंजिन ऑप्शन

पेट्रोल व्हर्जनमध्ये 25.19 किमी माइलेज, CNG व्हर्जन 34.05 किमी माइलेज

माइलेज

7 इंच टचस्क्रीन इंफोटेन्मेंट सिस्टीम, Android Auto, पॉवर विंडोज, 

फीचर्स

रियर पार्किंग सेंसर, रियर कॅमेरासारख्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत

सेफ्टी

