नेहमीच्या वापरासाठी honda Shine ही बाइक चांगली मानली जाते.
कमी किंमत, चांगले माइलेज, रनिंग कॉस्टही कमी असल्याने मध्यमवर्गीयांसाठी बेस्ट
ऑन-रोड किंमत 77,425 रुपये आहे जे स्प्लेंडरपेक्षा 10 हजारांनी कमी
honda shine 1 लीटर पेट्रोलमध्ये 65kmpl माइलेज देते असा कंपनीचा दावा
98.98 cc, एअर-कूल्ड इंजिन आहे या बाइकमध्ये
honda shine 100 ही बाइक शहरी ट्रॅफिकसाठी परफेक्ट मानली जाते
या बाइकचा maintenance 800 ते 1,200 रुपयांपर्यंत येतो
