1 लीटर पेट्रोल, किती माइलेज?

Automobile

10 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

नेहमीच्या वापरासाठी honda Shine ही बाइक चांगली मानली जाते. 

Honda Shine

Picture Credit: Honda

कमी किंमत, चांगले माइलेज, रनिंग कॉस्टही कमी असल्याने मध्यमवर्गीयांसाठी बेस्ट

Picture Credit: Honda

ऑन-रोड किंमत 77,425 रुपये आहे जे स्प्लेंडरपेक्षा 10 हजारांनी कमी 

ऑन-रोड किंमत

Picture Credit: Honda

honda shine 1 लीटर पेट्रोलमध्ये 65kmpl माइलेज देते असा कंपनीचा दावा

माइलेज

Picture Credit: Honda

98.98 cc, एअर-कूल्ड इंजिन आहे या बाइकमध्ये

इंजिन

Picture Credit: Honda

honda shine 100 ही बाइक शहरी ट्रॅफिकसाठी परफेक्ट मानली जाते 

कोणासाठी योग्य?

Picture Credit: Honda

या बाइकचा maintenance 800 ते 1,200 रुपयांपर्यंत येतो

कमी मेंटेनन्स

Picture Credit: Honda

