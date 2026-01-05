Kawasaki Ninja 300 ही एक पॉवरफुल बाइक आहे
कावासाकी बाइकमध्ये लिक्विड-कूल्ड, 4 स्ट्रोक, आणि ट्विन इंजिन आहे
300 cc पॉवर असलेलं इंजिन 11,000 rpm वर 29kw पॉवर मिळते
कावासाकी ninja 300 या बाइकमध्ये 6 स्पीड-ट्रान्समिशन लावलेले आहे
Kawasaki Ninja 300 या बाइकमध्ये 3 कलर व्हेरिएंट येतात
कावासाठी Ninja 300 या बाइकमध्ये अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टीम देण्यात आलीय
या बाइकमध्ये इकोनॉमिकल रायडिंग इंडिकेटरही देण्यात आलाय
या बाइकच्या स्टँडर्ड मॉडेलची एक्स-शोरूम किंमत आहे 3.17 लाख
