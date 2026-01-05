Kawasaki Ninja 300 ची पॉवर किती?

05 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

Kawasaki Ninja 300 ही एक पॉवरफुल बाइक आहे

Kawasaki Ninja 300

Picture Credit: Pinterest

कावासाकी बाइकमध्ये लिक्विड-कूल्ड, 4 स्ट्रोक, आणि ट्विन इंजिन आहे

इंजिन

Picture Credit: Pinterest

300 cc पॉवर असलेलं इंजिन 11,000 rpm वर 29kw पॉवर मिळते

पॉवर

Picture Credit: pinterest

कावासाकी ninja 300 या बाइकमध्ये 6 स्पीड-ट्रान्समिशन लावलेले आहे

ट्रान्समिशन

Picture Credit: Pinterest

Kawasaki Ninja 300 या बाइकमध्ये 3 कलर व्हेरिएंट येतात

कलर

Picture Credit: Pinterest

कावासाठी Ninja 300 या बाइकमध्ये अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टीम देण्यात आलीय

ब्रेकिंग सिस्टीम

Picture Credit: Pinterest

या बाइकमध्ये इकोनॉमिकल रायडिंग इंडिकेटरही देण्यात आलाय

रायडिंग इंडिकेटर

Picture Credit: pinterest

या बाइकच्या स्टँडर्ड मॉडेलची एक्स-शोरूम किंमत आहे 3.17 लाख

किंमत

Picture Credit: pinterest

