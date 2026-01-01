New Tata Altroz स्वस्त डिझेल कार

Automobile

01 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

New Tata Altroz पेट्रोल, डिझेल आणि CNG मध्ये उपलब्ध आहे

प्रीमियम हॅचबॅक

Picture Credit: Tata motors

या कारच्या डिझेल इंजिनाची एक्स-शोरूम किंमत 6.30 लाख रुपये

किंमत

Picture Credit: Tata Motors

1.2 L रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजिन, 1.2L CNG इंजिन, 1.5 लीटर डिझेल इंजिन

पॉवर 

Picture Credit: Tata Motors

Pure आणि Creative या दोन्ही मॉडेलमध्ये सनरूफ उपलब्ध 

सनरूफ

Picture Credit: Tata Motors

डिझाइनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. फ्लश डोअर हँडल्स देण्यात आले

डिझाइन

Picture Credit: Tata Motors

LED हेडलाइट्स, रिफ्रेश्ड ग्रिल, बंपर, 16 इंच Alloy wheels आहेत

फीचर्स

Picture Credit: Tata Motors

