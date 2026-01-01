New Tata Altroz पेट्रोल, डिझेल आणि CNG मध्ये उपलब्ध आहे
Picture Credit: Tata motors
या कारच्या डिझेल इंजिनाची एक्स-शोरूम किंमत 6.30 लाख रुपये
1.2 L रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजिन, 1.2L CNG इंजिन, 1.5 लीटर डिझेल इंजिन
Pure आणि Creative या दोन्ही मॉडेलमध्ये सनरूफ उपलब्ध
डिझाइनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. फ्लश डोअर हँडल्स देण्यात आले
LED हेडलाइट्स, रिफ्रेश्ड ग्रिल, बंपर, 16 इंच Alloy wheels आहेत
