रॉयल एनफील्ड ही अनेकांची आवडती बाइक आहे
Picture Credit: Bullet
बुलेट 350 ची टाकी किती लीटर पेट्रोलमध्ये फुल होते?
रॉयल एनफील्ड 350 बाइकचे इंडियन मार्केटमध्ये 8 कलर व्हेरिएंट आहे
बुलेटमध्ये 350 cc इंजिन, सिंगल-सिलेंडर, फ्युएल इंजेक्टेड इंजिन
इंजिनातून 20.2 bhp पॉवर आणि 27nm टॉर्क जनरेट होतो
टाकी फुल करायची असल्यास 13 लीटर पेट्रोल भरावे लागते
ड्युअल चॅनलमध्ये ABS लागते, USB चार्जिंग पोर्टचे फीचर
टाकी फुल केल्यास 450 किलोमीटर धावते बुलेट
