फुल टाकी, किती पेट्रोल?

03 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

रॉयल एनफील्ड ही अनेकांची आवडती बाइक आहे

रॉयल एनफील्ड

Picture Credit: Bullet

बुलेट 350 ची टाकी किती लीटर पेट्रोलमध्ये फुल होते?

टाकी

Picture Credit: Bullet

रॉयल एनफील्ड 350 बाइकचे इंडियन मार्केटमध्ये 8 कलर व्हेरिएंट आहे

कलर व्हेरिएंट

Picture Credit: Bullet

बुलेटमध्ये 350 cc इंजिन, सिंगल-सिलेंडर, फ्युएल इंजेक्टेड इंजिन

इंजिन

Picture Credit: Bullet

इंजिनातून 20.2 bhp पॉवर आणि 27nm टॉर्क जनरेट होतो

किती टॉर्क

Picture Credit: Bullet

टाकी फुल करायची असल्यास 13 लीटर पेट्रोल भरावे लागते

फ्युएल कपॅसिटी

Picture Credit: Bullet

ड्युअल चॅनलमध्ये ABS लागते, USB चार्जिंग पोर्टचे फीचर 

फीचर्स

Picture Credit: Bullet

टाकी फुल केल्यास 450 किलोमीटर धावते बुलेट

किती किमी?

Picture Credit: Bullet

