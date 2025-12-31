MG Windsor ही इलेक्ट्रिक कार भारताची बेस्ट सेलिंग कार आहे
Picture Credit: MG Windsor
ही एक आधुनिक इलेक्ट्रिक कार आहे, Advanced features आहेत
Picture Credit: MG Windsor
ऑटोमॅटिक emergency ब्रेकिंग, लेन असिस्ट, क्रूज कंट्रोल
Picture Credit: MG
15.6 इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग फीचर्स
Picture Credit: MG
MG Windsor ही कार 13.99 लाख तर EV Pro 17.24 लाख एक्स-शोरूम
Picture Credit: MG
ही इलेक्ट्रिक कार 38 kwh बॅटरीसह 331 किमी, 449 किमी रेंज आहे
Picture Credit: MG
ग्राहक कमी किमतीत वाहन खरेदी करू शकतात.
Picture Credit: MG