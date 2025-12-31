सिंगल चार्ज, 449 किमी रेंज

Automobile

31 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

MG Windsor ही इलेक्ट्रिक कार भारताची बेस्ट सेलिंग कार आहे

बेस्ट सेलिंग

Picture Credit: MG Windsor

ही एक आधुनिक इलेक्ट्रिक कार आहे, Advanced features आहेत 

डिझाइन

Picture Credit: MG Windsor

ऑटोमॅटिक emergency ब्रेकिंग, लेन असिस्ट, क्रूज कंट्रोल

सेफ्टी फीचर्स

Picture Credit:  MG

15.6 इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग फीचर्स 

फीचर्स

Picture Credit: MG

MG Windsor ही कार 13.99 लाख तर EV Pro 17.24 लाख एक्स-शोरूम 

किंमत

Picture Credit: MG

ही इलेक्ट्रिक कार 38 kwh बॅटरीसह 331 किमी, 449 किमी रेंज आहे

रेंज

Picture Credit: MG

ग्राहक कमी किमतीत वाहन खरेदी करू शकतात.

मॉडेल

Picture Credit: MG

