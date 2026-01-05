दिल्लीत रॉयल एनफील्डची किंमत?

05 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

दर महिन्याला विक्री होणाऱ्या बाइक्सपैकी मोठ्या प्रमाणात विक्री होणारी ही बाइक

रॉयल एनफील्ड

Royal Enfield Classic 350 या बाइकची किंमत दिल्लीत किती?

दिल्लीत किंमत

दिल्लीत या बाइकची किंमत Ex-showroom 1.81 लाख आहे

किंमत किती?

तर रॉयल एनफील्डच्या या व्हेरिएंटची दिल्लीत ऑन-रोड किंमत 2.15 लाख 

ऑन रोड किंमत

350 cc, सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक आणि एअर-ऑइल कूल्ड इंजिन

इंजिन

इंजिनमधील 14.7 KW पॉवर आणि 27Nm टॉर्क मिळतो

पॉवर, टॉर्क

रॉयल एनफील्ड मोटरसायकलची 13 लीटर फ्यूएल कपॅसिटी आहे

Fuel Capacity

