या बाईक्स फुल टँक केल्यास 800KM धावतात, बेस्ट ऑप्शन्स आहेत
सर्वात जास्त विकली जाणारी बाईक, 65 किमी माइलेज
Shine 100 ही सस्पेंशन असलेली ही बाईक आरामदायक आहे
माइलेज किंग म्हणतात या बाईकला, टाकी फुल केल्यास 800 KM धावते
मजबूत बिल्ड, चांगले माइलेज, कमी मेंटेनन्स खर्चासाठी ही ओळखली जाते
पॉप्युलर माइलेज देणारी ही बाईक आहे, 97.2cc इंजिन आहे बाईकचे
स्वस्त असण्यासोबतच ही बाइक 70 किमी माइलेज देते, फुल केल्यास 800KM धावते
