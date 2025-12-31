फुल टँकमध्ये 800KM धावतात

Automobile

31 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

या बाईक्स फुल टँक केल्यास 800KM धावतात, बेस्ट ऑप्शन्स आहेत

बेस्ट ऑप्शन

Picture Credit: Pinterest

सर्वात जास्त विकली जाणारी बाईक, 65 किमी माइलेज 

होंडा शाइन

Picture Credit: Pinterest

Shine 100 ही सस्पेंशन असलेली ही बाईक आरामदायक आहे

सस्पेंशन

Picture Credit:  Pinterest

माइलेज किंग म्हणतात या बाईकला, टाकी फुल केल्यास 800 KM धावते

Bajaj Platina 100

Picture Credit: Pinterest

मजबूत बिल्ड, चांगले माइलेज, कमी मेंटेनन्स खर्चासाठी ही ओळखली जाते

Hero Splendor Plus

Picture Credit: Pinterest

पॉप्युलर माइलेज देणारी ही बाईक आहे, 97.2cc इंजिन आहे बाईकचे

Hero HF Deluxe

Picture Credit: Pinterest

स्वस्त असण्यासोबतच ही बाइक 70 किमी माइलेज देते, फुल केल्यास 800KM धावते

TVS Sport

Picture Credit: Pinterest

