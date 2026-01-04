कार इंश्युरन्स खरेदी करताना काही गोष्टींची काळजी घेणं गरजेचं असतं.
Picture Credit: Pinterest
रांगेत उभं राहण्याची गरज नाही, घरीच बसून प्रक्रिया पूर्ण करू शकता
Picture Credit: Pinterest
एकाच वेळी अनेक कंपन्यांचे इंश्युरन्स प्लान तुलना करू शकता
Picture Credit: pinterest
किती प्रीमियम भरावा लागेल याची स्पष्टता आधीच दिली जाते, प्रोसेस फास्ट होते
Picture Credit: Pinterest
ऑनलाइन फॉर्म भरणं सगळीकडेच शक्य नसतं अशावेळी ऑफलाइन पद्धत
Picture Credit: Pinterest
ऑफलाइन प्लान भरल्यास काही गोष्टी सहज समजतात
Picture Credit: Pinterest
फॉर्म भरताना होणाऱ्या चुका टाळता येतात, डॉक्युमेंटशन सहज शक्य होतं
Picture Credit: pinterest
पहिल्यांदाच इंश्युरन्स खरेदी करत असाल तर ऑफलाइन खरेदी करा
Picture Credit: pinterest