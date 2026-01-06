मोबाइल किती जुना आहे हे बॅटरीवरून कळतं, तर बॅटरी किती जु्नी कळत नाही
Picture Credit: Pinterest
बॅटरी खराब झालेली असली तरी आपण चार्जिंग करतच राहतो
Picture Credit: Pinterest
फोनमध्ये सेटिंगवर जा. तिथे बॅटरी या ऑप्शनवर क्लिक करा
Picture Credit: Pinterest
त्यानंतर बॅटरी हेल्थ या ऑप्शनवर क्लिक करा, तिथे बॅटरीची कपॅसिटी समजेल
Picture Credit: Pinterest
बॅटरीची कंडीशन कशी आहे? योग्य आहे की बॅटरी जुनी झालीय ते कळते
Picture Credit: Pinterest
iOS मध्ये सेटिंगमध्ये बॅटरीवर जावून बॅटरीची हेल्थ चेक करा
Picture Credit: Pinterest