हिरव्या मिरचीचा ठेचा रेसिपी

Health

01 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

हिरवी मिरची, शेंगदाणे, लसूण, कोथिंबीर, मीठ, तेल

साहित्य

Picture Credit: Pinterest

एअरटेलने 699 चा ब्लॅक रिचार्ज प्लान आणला आहे.

ब्लॅक रिचार्ज

Picture Credit: Pinterest

सगळ्यात आधी शेंगदाणे नीट भाजून घ्या

स्टेप 1

Picture Credit: Pinterest

नंतर त्यात हिरवी मिरची घाला, हे मिश्रण थंड झाल्यावर जाडसर पेस्ट करा

स्टेप 2

Picture Credit: Pinterest

लसूण आणि कोथिंबीमिर मिक्स करा या मिश्रणात, त्यात शेंगदाणे, मीठ घालावे

स्टेप 3

Picture Credit: Pinterest

अशाप्रकारे हिरव्या मिरचीचा ठेचा तयार 

स्टेप 4

Picture Credit: Pinterest

भाकरी किंवा पोळीसोबत मिरचीचा ठेचा सर्व्ह करू शकता

स्टेप 5

Picture Credit: Pinterest

Activa की Bajaj Chetak कोणती ईलेक्ट्रिक स्कूटर 

पुढे वाचा