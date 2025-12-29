तांदुळाचं पीठ, मीठ, जीरं, लाल मिरची, पापड खार,
गरम पाण्यात तांदुळाचं पीठ हळुहळू मिक्स करावे, मिश्रण तयार होईल
त्यामध्ये मीठ, जीरं, लाल मिरची, पापड खार घालून एकत्र मिक्स करा
मध्यम आचेवर ठेवून शिजवावे, मिश्रण घट्ट होईपर्यंत
प्लेटमध्ये तेल लावावे बॅटर पसरावे, दोन मिनिटं वाफेवर शिवजून घ्या
प्लास्टिक शीटवर तेल लावावे, जास्त प्रमाणात पसरवू नये
कडक उन्हात 2 दिवस वाळवावे, आणि मग स्टोअर करावे
