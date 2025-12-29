तांदुळाचे कुरकुरीत पापड

29 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

तांदुळाचं पीठ, मीठ, जीरं, लाल मिरची, पापड खार, 

साहित्य

Picture Credit:  Pinterest

गरम पाण्यात तांदुळाचं पीठ हळुहळू मिक्स करावे, मिश्रण तयार होईल

स्टेप 1

Picture Credit: Pinterest

त्यामध्ये मीठ, जीरं, लाल मिरची, पापड खार घालून एकत्र मिक्स करा

स्टेप 2

Picture Credit: Pinterest

मध्यम आचेवर ठेवून शिजवावे, मिश्रण घट्ट होईपर्यंत

स्टेप 3

Picture Credit:  Pinterest

प्लेटमध्ये तेल लावावे बॅटर पसरावे, दोन मिनिटं वाफेवर शिवजून घ्या

स्टेप 4

Picture Credit:  Pinterest

प्लास्टिक शीटवर तेल लावावे, जास्त प्रमाणात पसरवू नये

स्टेप 5

Picture Credit: Pinterest

कडक उन्हात 2 दिवस वाळवावे, आणि मग स्टोअर करावे

स्टेप 6

Picture Credit: Pinterest

