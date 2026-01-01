डाळिंब, अर्धा कप पाणी, चवीनुसार साखर, मध, लिंबाचा रस
डाळिंब सोलून त्याचे दाणे काढून घ्या, पांढरा भाग काढा, ज्यूस कडू होणार नाही
मिक्सरमध्ये डाळिंबाचे दाणे मिक्स करून घ्या, ज्यूस काढा
त्यामध्ये थोडं पाणी घालावे, चवीनुसार साखर किंवा मध घाला
लिंबाचा रस नक्की घालावा, त्यामुळे चव वाढते, फ्रेश वाटते
डाळिंबाचा ज्यूस बनवून ठेवू नका, आवश्यकता असल्यास बर्फ घालावा
