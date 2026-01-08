कपडे वॉशिंग मशीनमध्ये धुताना आवश्यक काळजी घेणं आवश्यक आहे
वॉशिंग मशीनमध्ये कपडे धुण्याच्या ट्रेंडिंग टिप्स जाणून घ्या
कपडे गरम पाण्याऐवजी थंड पाण्यात धुवावे, रंग टिकतो
मायक्रोफायबर फिल्टरचा वापर करा, वॉशिंग बॅग ट्रेंडिग आहे
पांढरे आणि रंगीत कपडे वेगवेगळे करा, जीन्स, इतर कपडे वेगळे करा
जीन्स, प्रिंटेड टी-शर्ट्स, असे कपडे वेगळे करून धुवा.
पावडर वापरू नका त्याऐवजी लिक्विड डिटर्जंट वापरा, पांढरे डाग राहत नाही
