एक दिवस दारु सोडली तर शरीरात होतात 'हे' चांगले बदल

दारु पिणं आरोग्यासाठी हानिकारक आहे असं कायमच सांगितलं जातं.
दारुचं व्यसन असणारे एकही दिवस न पिता राहू शकत नाही.
जर पूर्णपणे एक दिवस दारु प्यायलीच नाही तर तिचे फायदे तुम्हाला माहितेय का ?
दारू पिण्याची सवय असेल तर फक्त एक दिवस दारू न घेतल्यानेही शरीरावर काही सकारात्मक बदल दिसू लागतात.
दारू शरीरातील पाणी कमी करते. एक दिवस दारू न घेतल्याने शरीर हायड्रेट होऊ लागते.
दिवसभर दारु न प्यायल्याने तोंड कोरडे पडत नाही, डोकेदुखी कमी होते.
दारू मेंदूची कार्यक्षमता मंदावतं.
दिवसभर दारू न घेतल्यास गाढ व शांत झोप लागते, सकाळी ताजेतवाने वाटते.
दारूमुळे हृदयाचे ठोके वाढतात.दिवसभर दारू न घेतल्याने रक्तदाब स्थिर राहतो.
