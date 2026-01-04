एक दिवस दारु सोडली तर शरीरात होतात 'हे' चांगले बदल

04 January 2026

Author:  तृप्ती गायकवाड

दारु पिणं आरोग्यासाठी हानिकारक आहे असं कायमच सांगितलं जातं.

आरोग्यासाठी हानिकारक 

Picture Credit: Pinterest

दारुचं व्यसन असणारे एकही दिवस न पिता राहू शकत नाही.

दारुचं व्यसन

जर पूर्णपणे एक दिवस दारु प्यायलीच नाही तर तिचे फायदे तुम्हाला माहितेय का ?

 फायदे 

दारू पिण्याची सवय असेल तर फक्त एक दिवस दारू न घेतल्यानेही शरीरावर काही सकारात्मक बदल दिसू लागतात.

सकारात्मक बदल 

Picture Credit: Pinterest

दारू शरीरातील पाणी कमी करते. एक दिवस दारू न घेतल्याने शरीर हायड्रेट होऊ लागते.

हायड्रेट 

Picture Credit: Pinterest

दिवसभर दारु न प्यायल्याने  तोंड कोरडे पडत नाही, डोकेदुखी कमी होते.

डोकेदुखी 

Picture Credit: Pinterest

दारू मेंदूची कार्यक्षमता मंदावतं.

मेंदूची कार्यक्षमता

Picture Credit: Pinterest

दिवसभर दारू न घेतल्यास गाढ व शांत झोप लागते, सकाळी ताजेतवाने वाटते.

 शांत झोप 

Picture Credit: Pinterest

दारूमुळे हृदयाचे ठोके वाढतात.दिवसभर दारू न घेतल्याने रक्तदाब स्थिर राहतो.  

स्थिर रक्तदाब 

Picture Credit: Pinterest

