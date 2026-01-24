थंडीमध्ये रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होते. त्यामुळे सर्दी खोकला जास्त होतो. आपल्या आहारामध्ये या गोष्टींचा समावेश करणे फायदेशीर राहील.
सर्दी खोकल्यांमध्ये थंड आणि शिळे जेवण खाणे हानिकारक होऊ शकते. गरम आणि ताजे जेवण खाल्ल्याने पचन सुधारते. गळा आणि घशाला आराम मिळेल.
आवळा, संत्र, लिंबू आणि पेरू यामध्ये विटामीन सी चे प्रमाण सर्वांत जास्त असते. हे रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करून संक्रमणांशी लढण्यास मदत करते.
आले, हळद आणि काळी मीरी मर्यादित प्रमाणात घ्या. ते शरीराला उबदार ठेवतात आणि जळजळ कमी करण्यास मदत करतात.
जास्त तळलेले आणि जंक फूड खाल्ल्याने तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होऊ शकते. यामुळे घसा खवखवणे आणि सर्दी होण्याचा धोका वाढू शकतो.
मसूर, दूध, दही आणि अंडी यांसारखी प्रथिने शरीराच्या पुनर्प्राप्तीस मदत करतात. तसेच, पुरेशी झोप घेतल्याने शरीर लवकर बरे होण्यास मदत होते.
गरम पाणी, सूप आणि काढा शरीर हाइड्रेटेड ठेवते. यामुळे श्लेष्मा पातळ होतो आणि बंद नाक आणि घसा खवखवणे यासारख्या समस्या कमी होतात.