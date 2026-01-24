सर्दी आणि खोकला असताना आहारात या गोष्टींचा करा समावेश

Life style

24 January, 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

थंडीमध्ये रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होते. त्यामुळे सर्दी खोकला जास्त होतो. आपल्या आहारामध्ये या गोष्टींचा समावेश करणे फायदेशीर राहील.

सर्दी खोकला

सर्दी खोकल्यांमध्ये थंड आणि शिळे जेवण खाणे हानिकारक होऊ शकते. गरम आणि ताजे जेवण खाल्ल्याने पचन सुधारते. गळा आणि घशाला आराम मिळेल.

गरम आणि ताजे जेवण

विटामीन सी सारखे पदार्थ

आवळा, संत्र, लिंबू आणि पेरू यामध्ये विटामीन सी चे प्रमाण सर्वांत जास्त असते. हे रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करून संक्रमणांशी लढण्यास मदत करते.

मसाल्यांचा संतुलित वापर

आले, हळद आणि काळी मीरी मर्यादित प्रमाणात घ्या. ते शरीराला उबदार ठेवतात आणि जळजळ कमी करण्यास मदत करतात.

जंकपासून दूर राहा

जास्त तळलेले आणि जंक फूड खाल्ल्याने तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होऊ शकते. यामुळे घसा खवखवणे आणि सर्दी होण्याचा धोका वाढू शकतो.

पुरेसे प्रथिने

मसूर, दूध, दही आणि अंडी यांसारखी प्रथिने शरीराच्या पुनर्प्राप्तीस मदत करतात. तसेच, पुरेशी झोप घेतल्याने शरीर लवकर बरे होण्यास मदत होते.

लिक्विड पदार्थ खा 

गरम पाणी, सूप आणि काढा शरीर हाइड्रेटेड ठेवते. यामुळे श्लेष्मा पातळ होतो आणि बंद नाक आणि घसा खवखवणे यासारख्या समस्या कमी होतात.

हिवाळ्यात खायलाच पाहिजे अशी आरोग्यवर्धक फळं कोणती ?

पुढे वाचा