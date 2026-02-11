त्यातही सर्वात जास्त चलती आहे YouTube आणि Instagram या एप्सची
युट्यूब व इन्स्टापैकी कोणता प्लॅटफॉर्म पाडतो पैशांचा पाऊस?
इन्साटवर ब्रँड प्रमोशन आणि स्पॉन्सर्ड पोस्ट हे पैसे कमावण्याचे दोन मुख्य मार्ग आहेत
तुमच्या अकाउंटवर फॉलोअर्स, एंजेटमेंट आणि एक्टिव्हिटी जितकी जास्त तितक्या तुम्हाला ऑफर्स जास्त
जाहिराती हा YouTube वरील कमाईचा सर्वात मुख्य मार्ग आहे. तुमचे सबस्क्राईबर, व्ह्युअरशिप, एंगेजमेंट जितकी जास्त तेवढ्या जाहिराती जास्त
जेव्हा तुमचे चॅनेल YouTube च्या पार्टनर प्रोग्राममध्ये सामील होते, तेव्हा जाहिरातींमधून पैसे मिळायला सुरू होतील
याशिवाय चॅनल मेंबरशिप, सुपर चॅट, ब्रँड डील्स आणि एफिलिएट लिंक यासारख्या मार्गातूनही तुम्ही कमाई करु शकता
तुलनेने इन्स्टाग्रामवर कमाई लवकर सुरू होऊ शकते, कारण तिथे कॉन्टेन्ट जास्त लवकर आणि व्यापक प्रमाणात व्हायरल होतो
याउलट युट्यूबमध्ये कमाईला उशीरा सुरूवात होते, मात्र एकदा मॉनिटायझेन झाले की दीर्घकाळापर्यंत पैसे मिळत राहतात