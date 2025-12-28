iPhone चा हा फोन सप्टेंबर 2026 मध्ये भारतात लाँच करण्यात येणार आहे
Picture Credit: X
या फोनची लाँच किंमत 1 लाख 64 हजार 900 असण्याची शक्यता आहे
Picture Credit: X
256GB स्टोरेज capacity आहे iPhone 18 Pro Max ची
Picture Credit: X
या फोनचा बराचसा लूक iPhone 17 प्रमाणेच असेल, अपग्रेड नक्की मिळेल
Picture Credit: X
ट्रिपल रेयर कॅमेरा सेटअप दिला जाण्याची शक्यता, सेंसर 48MP असू शकतात
Picture Credit: X
Promotion Super Retina XDR डिस्प्ले मिळू शकतो
Picture Credit: X
AI फीचर्स अपडेटेड असतील, पुढची जनरेशन असल्याने परफॉर्मन्स तगडा असेल
Picture Credit: X