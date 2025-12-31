सूटकेसमध्ये ट्रान्सफॉर्म होते बाइक

Automobile

31 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

Icoma कंपनीने Tatanel ही इलेक्ट्रिक बाइक लाँच केलीय

ही बाइक फोल्ड होऊन सूटकेसमध्ये ट्रान्सफॉर्म होते

फोल्ड झाल्यानंतरही बाइकचं वजन 63 किलो, चाकांमुळे ही सूटकेस खेचून नेता येते

मात्र, पार्किंगची मोठी समस्या यामुळे संपलीय, पार्क करण्याचे टेन्शनच नाही

Tatamel बाइकचा टॉप स्पीड 45kmph, एकदा चार्ज केल्यावर 30 किमी धावते

या बाइकमध्ये 600w ची मोटर देण्यात आलीय त्यामुळे जास्त पॉवर देते

मोबाइल चार्जिंगची सोय देण्यात आलीय, USB पोर्टल देण्यात आलाय

या फोल्डेबल बाइकची किंमत जवळपास 2.85 लाख रुपये आहे

