Jio पोर्टलवर अनेक रिचार्ज प्लान देण्यात आले आहेत.
239 रुपये रिचार्ज प्लान आहे, कॉलिंग, डेटा आणि अनेक फायदे मिळणार
अनलिमिटेड कॉलिंग, रोमिंगची सुविधा देण्यात आलेली आहे
239 रुपयांच्या रिचार्ज प्लानमध्ये 1.5 GB डेटा, एकूण 33GB डेटा एक्सेस मिळतो
रिचार्ज प्लानमध्ये 100 SMS रोज फ्री देण्यात आलेले आहेत
239 रुपयांचा रिचार्ज प्लानसाठी 22 दिवसांची व्हॅलिडीटी आहे
