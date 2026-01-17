Jio चा नवा रिचार्ज प्लान

17 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

Jio पोर्टलवर अनेक रिचार्ज प्लान देण्यात आले आहेत. 

रिचार्ज प्लान

239 रुपये रिचार्ज प्लान आहे, कॉलिंग, डेटा आणि अनेक फायदे मिळणार

किंमत

अनलिमिटेड कॉलिंग, रोमिंगची सुविधा देण्यात आलेली आहे

रोमिंग

239 रुपयांच्या रिचार्ज प्लानमध्ये 1.5 GB डेटा, एकूण 33GB डेटा एक्सेस मिळतो

डेटा एक्सेस

रिचार्ज प्लानमध्ये 100 SMS रोज फ्री देण्यात आलेले आहेत

SMS

239 रुपयांचा रिचार्ज प्लानसाठी 22 दिवसांची व्हॅलिडीटी आहे

व्हॅलिडीटी

