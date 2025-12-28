Jio च्या या रिचार्ज प्लानमध्ये वेगवेगळे फायदे मिळणार आहेत
Picture Credit: Jio
200GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि अनेक फायदे
Jio चा हा 899 रुपयांचा रिचार्ज प्लान आहे, Google Gemeini Pro फ्री सब्सक्रिप्शन
या रिचार्ज प्लानमध्ये 90 दिवसांची व्हॅलिडीटी आहे
या रिचार्ज प्लानमध्ये डेली 2GB आणि 20 GB फ्री डेटा, 200GB डेटा
या रिचार्ज प्लानमध्ये रोज 100 SMS फ्री मिळणार आहेत
मोबाइल आणि टीव्हीसोबत Jio-Hotstar चे सब्सक्रिप्शन मिळेल
