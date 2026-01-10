Jio च्या या प्लानवर 4 SIM कार्ड मिळणार आहे
या पोर्टलवर लिस्टेड या प्लानमध्ये अनेक फायदे मिळणार आहेत
या अनलिमिटेड कॉलिंग प्लानमध्ये रोमिंगसुद्धा मिळणार
449 रुपये पोस्टपेड प्लानमध्ये 75GB डेटा, SIM एड ऑन झाल्यास 5GB डेटा
4 सिमकार्डचं बिल 1 हजार रुपये होणार आहे
या प्लानमध्ये 100 SMS रोज मिळणार आहेत, पोर्टलवर लिस्टेड आहेत
3 महिन्यांचं सब्सक्रिप्शन फ्री मिळणार आहे, 50GB डेटा फ्री मिळणार
