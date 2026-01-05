jio च्या पोर्टलवर 189 रुपयांचा रिचार्ज प्लान देण्यात आलाय
यामध्ये अनलिमिटेड कॉलिंग, STD आणि रोमिंगची सुविधा मिळणार
189 रुपयांचा हा प्रीपेड रिचार्ज प्लान देण्यात आलाय
189 रुपयांच्या रिचार्ज प्लानमध्ये 2GB इंटरनेट डेटा एक्सेस मिळणार
रिचार्ज प्लानमध्ये 300 SMS फ्री देण्यात आले आहेत.
तुम्हाला जर फक्त कॉलिंगसाठी प्लान हवा असेल तर हा उत्तम प्लान आहे
