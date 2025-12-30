कावासाकी भारताने नियो-रेट्रोमध्ये Kawasaki Z650RS व्हर्जन लाँच केलं आहे
क्लासिक स्टाईल ही बाईक लाँच झालीय, बाईकची किंमत वाढवण्यात आलीय
649cc, पॅरलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजिन 68bhp,62.1 Nm टॉर्क जनरेट
नवीन paint, पहिल्यापेक्षा जास्त प्रीमियम लूक देण्यात आलाय
कावासाकीच्या या बाईकचे डिझाइन 1970 च्या दशकापासून प्रेरित आहे
कास्ट व्हिल्स, फ्लॅट स्पोक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वापरण्यात आली आहे
राउंड शेप led हेडलँप, रेट्रो बल्बचा लूक येतो, एडवांस लायटिंग देण्यात आले
ट्रेलिस फ्रेमचा वापर करून सीट हाइट 820 मिमी देण्यात आल्या आहेत
Kawasaki Z650RS मध्ये 6 स्पीड गियरबॉक्स, इंजिन टॉर्क 1.9Nm टॉर्क जनरेट करते
