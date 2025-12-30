Kawasaki Z650RS बाईक लाँच

Automobile

30 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

कावासाकी भारताने नियो-रेट्रोमध्ये Kawasaki Z650RS व्हर्जन लाँच केलं आहे

Kawasaki Z650RS बाईक

Picture Credit:  Kawasaki

क्लासिक स्टाईल ही बाईक लाँच झालीय, बाईकची किंमत वाढवण्यात आलीय

क्लासिक अंदाज

Picture Credit: Kawasaki

649cc, पॅरलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजिन 68bhp,62.1 Nm टॉर्क जनरेट

इंजिन

Picture Credit: Kawasaki

नवीन paint, पहिल्यापेक्षा जास्त प्रीमियम लूक देण्यात आलाय

नवीन paint

Picture Credit: Kawasaki

कावासाकीच्या या बाईकचे डिझाइन 1970 च्या दशकापासून प्रेरित आहे 

रेट्रो डिझाइन

Picture Credit: Kawasaki

कास्ट व्हिल्स, फ्लॅट स्पोक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वापरण्यात आली आहे

व्हिल्स

Picture Credit: Kawasaki

राउंड शेप led हेडलँप, रेट्रो बल्बचा लूक येतो, एडवांस लायटिंग देण्यात आले

लायटिंग

Picture Credit: Kawasaki

ट्रेलिस फ्रेमचा वापर करून सीट हाइट 820 मिमी देण्यात आल्या आहेत

सीट्स

Picture Credit: Kawasaki

Kawasaki Z650RS मध्ये 6 स्पीड गियरबॉक्स, इंजिन टॉर्क 1.9Nm टॉर्क जनरेट करते

गियरबॉक्स

Picture Credit: Kawasaki

