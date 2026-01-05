पर्समध्ये ठेवा या गोष्टी, मिळेल यश

Health

05 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

हिंदू धर्मात नियमांचं पालन केल्यास, फॉलो केल्यास सुख-समृद्धी येते

नियम 

Picture Credit: Pinterest

हिरव्या रंगाचे रेशमी कापडाचा तुकडा पर्समध्ये ठेवा

मिथुन

Picture Credit: Pinterest

मसल्सची ग्रोथ होण्यासाठी प्रोटीन मदत करते, बेसनात प्रोटीन जास्त प्रमाणात असते

वृषभ

Picture Credit: Pinterest

तांब्याचं coin ठेवल्यास घरात सकारात्मक ऊर्जेचा वास

मेष

Picture Credit: Pinterest

पर्समध्ये मोती ठेवावा, त्यामुळे कर्जाची समस्या सुटते

कर्क

Picture Credit: Pinterest

बडीशेप किंवा मुगाच्या डाळीचे काही दाणे पर्समध्ये ठेवावे.

कन्या

Picture Credit: Pinterest

या गोष्टी पर्समध्ये ठेवताना मनात नकारात्मक इच्छा नसावी. 

नकारत्मक भाव

Picture Credit: Pinterest

Activa की Bajaj Chetak कोणती ईलेक्ट्रिक स्कूटर 

पुढे वाचा