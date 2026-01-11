सिंक-बेसिन करा स्वच्छ, टिप्स वापरा

11 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

किचनमधील सिंक आणि बेसिन स्वच्छ करण्यासाठी हॅक्स

किचन हॅक्स

Picture Credit: FREEPIK

सिंक आणि बेसिनमधील डाग स्वच्छ करण्याचं मोठं आव्हान आहे

स्वच्छ करा

Picture Credit: FREEPIK

स्वच्छ करण्यासाठी वापरण्यात येणारे केमिकल क्लिनरमुळे पाइपचे नुकसान होते

केमिकल क्लिनर

Picture Credit: FREEPIK

गरम पाणी, बेकिंग सोडा आणि व्हिनेगर वापरावे

बेकिंग सोडा, व्हिनेगर

Picture Credit: FREEPIK

बेकिंग सोडा सिंकमध्ये हळूहळू सोडावा, बेकिंग सोडा थेट पाइमध्ये जायला हवा

बेकिंग सोडा वापरा

Picture Credit: FREEPIK

15 ते 20 मिनिटांनी हळुहळू गरम पाणी पाइपामध्ये सोडावे

गरम पाणी

Picture Credit: FREEPIK

गरम पाण्यामुळे, बेकिंग सोडा आणि व्हिनेगरमुळे सिंक चमकते

सिंक चमकते

Picture Credit: FREEPIK

