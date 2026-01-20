अमेरिकन कंपनी लँड मोटोची इलेक्ट्रिक बाइक मार्केटमध्ये लाँच
Picture Credit: Land Moto
डिस्ट्रीक्ट Adventure असलेल्या या बाइकचे वजन 109 किलो आहे
Picture Credit: Land Moto
या बाइकमधील मोटरमुळे ही बाइक 345 nm टॉर्क जनरेट करते
Picture Credit: Land Moto
रीजनरेटिव्ह ब्रेकिंग, रियर-रायडिंग रिव्हर्स मोड देण्यात आले आहे.
Picture Credit: Land Moto
या बाइकचा ग्राउंड क्लिअरन्स 9 इंच आहे, दगडांवर आदळत नाही
Picture Credit: Yamaha
ट्युबलेस स्पोक व्हील्स, शॉक absorber म्हणून काम करतात व्हील्स
Picture Credit: Land Moto
ब्राइट कलर स्क्रीन, स्पीड आणि बॅटरीची क्षमता नीट दिसते
Picture Credit: Land Moto
बॅटरी पूर्ण चार्ज झाल्यावर ही बाइक 117 किमीपर्यंत धावू शकते
Picture Credit: Land Moto
या बाइकच्या स्टँडर्ड मॉडेलची किंमत 10.17 लाख रुपये आहे
Picture Credit: Land Moto