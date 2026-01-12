मॉडर्न मंगळसूत्र ब्रेसलेट

life style

12 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

कॅरी करायला सोपे आणि दिसायला आकर्षक आहेत मंगळसूत्र ब्रेसलेट 

मंगळसूत्र ब्रेसलेट

Picture Credit: Pinterest

काळे मणी आणि त्यासोबत इन्फीनिटीचं सोन्याचं पेंडंट शोभून दिसते

इन्फिनिटी स्टाइल

Picture Credit: Pinterest

सोनं आणि स्टोन वर्क असलेलं मंदळसूत्राचं कॉम्बिनेशन प्रीमियम लूक देते

स्टोन वर्क मंगळसूत्र

Picture Credit: Pinterest

सोन्याची पावलं असलेल्या पेंडंटचं मंगळसूत्र ब्रेसलेट खूप छान दिसते

सोन्याची पावलं

Picture Credit: Pinterest

हार्ट Shape असलेले सोन्याचे मंगळसूत्र ब्रेसलेट सुंदर लूक देते

हार्ट Shape

Picture Credit: Pinterest

butterfly असलेलं सोन्याच्या पेंडंटचं मंगळसूत्र उठून दिसतं

butterfly मंगळसूत्र

Picture Credit: Pinterest

ही ट्रेंडी 2 ग्रॅमची मंगळसूत्राचे ऑप्शन ट्राय करायला हरकत नाही

ट्रेंडी मंगळसूत्र

Picture Credit: Pinterest

