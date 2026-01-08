बाइकच्या टायरमधील प्रेशर चेक करा

Automobile

08 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

टायरमधील हवेचं प्रेशर कमी झाल्यास अपघाताची शक्यता

टायरमधील हवा

Picture Credit: Pinterest

रायडिंग खराब होतेच शिवाय अपघाताची शक्यता जास्त प्रमाणात वाढते

अपघाताला निमंत्रण

Picture Credit: Pinterest

बाइक चालवताना हँडलिंग बिघडते, बाइकवरचे नियंत्रण सुटण्याची भीती

बाइक हँडलिंग

Picture Credit: Pinterest

बाइकचा ब्रेक लागायला उशिर होतो, त्यामुळे अपघाताची शक्यता वाढते

ब्रेकिंग डिस्टंस

Picture Credit: Pinterest

बाइकची रस्त्यावरील ग्रिप कमी होते, टायरमधील प्रेशर कमी असल्यास

रोडवरील ग्रिप 

Picture Credit: Pinterest

इंजिनवर जास्त भार पडतो टायरमधील हवा कमी असल्यास, माइलेज कमी मिळते

माइलेज

Picture Credit: Pinterest

बाइकचे नुकसान झाल्यास अचानक खर्च वाढतो

खर्च

Picture Credit: Pinterest

Activa की Bajaj Chetak कोणती ईलेक्ट्रिक स्कूटर 

पुढे वाचा