वर्षातलं पहिलं चंद्रग्रहण

03 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

ज्योतिष शास्त्रानुसार वर्षातलं पहिलं चंद्रग्रहण 3 मार्चला लागणार

चंद्रग्रहण

दुपारी 3 वाजून 20 मिनिटांपासून 6 वाजून 47 मिनिटांपर्यंत चंद्रग्रहण

कधी लागणार?

भारतातून हे चंद्रग्रहण दिसणार आहे, त्यामुळे काळजी घ्या

कुठून दिसणार?

मेष राशीसाठी चंद्रग्रहण प्रतिकूल, खर्च वाढणार, बचत करणं कठीण

मेष

खर्च वाढणार, व्यवसायात नुकसान होण्याची शक्यता, उत्पन्न कमी होण्याची शक्यता

कर्क

शारीरिक कष्ट पडतील, आर्थिक चणचण भासू शकते. वडिलोपार्जित संपत्तीबद्दल वाद

सिंह

आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता, मानसिक चिंता, करिअरमध्ये उतार-चढाव

वृश्चिक

होणारी कामं अचानक बिघडू शकतात, कुटुंबात तणाव, कामात प्रयत्न करावे

मीन

