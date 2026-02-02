शिवलिंगावर अभिषेक करण्याचे नियम आणि फायदे

02 February 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

हिंदू धर्मात, महाशिवरात्री हा शिवभक्तीचा सर्वात मोठा उत्सव मानला जातो. यावेळी महाशिवरात्र 15 फेब्रुवारी रोजी आहे. या दिवशी असे दोन दुर्मिळ योगायोग घडत आहेत. 

महाशिवरात्र 2026

महाशिवरात्र तिथीची सुरुवात रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 05:04 वाजता आणि या तिथीची समाप्ती 16 फेब्रुवारीला दुपारी 5.34 ला होईल. उद्यतिथीनुसार महाशिवरात्री रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी आहे.

महाशिवरात्र कधी आहे

महाशिवरात्रीच्या दिवशी शिवलिंगावर काही गोष्टींनी अभिषेक करणे फायदेशीर मानले जाते. कोणत्या घटकांनी अभिषेक करावा जाणून घ्या

या गोष्टींचा करा अभिषेक

शिवलिंगाला दुधाने अभिषेक करण्याची परंपरा खूप जुनी आहे. शारीरिक आजारांपासून आराम मिळतो. मुले होऊ इच्छिणारे भाविक देखील दुधाने अभिषेक करतात. 

दूध

महाशिवरात्रीला मधाने अभिषेक केल्याने जीवनात वारंवार येणाऱ्या अडचणी दूर होतात. यामुळे नातेसंबंध सुधारण्यास मदत होते.

मध

पंचामृत हे दूध, दही, तूप, मध आणि साखर यांचे मिश्रण करून पंचामृत बनवले जाते. पंचामृताने अभिषेक केल्याने सुख समृद्धी मिळते.

पंचामृत

आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्यांनी महाशिवरात्रीच्या दिवशी उसाच्या रसाने अभिषेक करावा. हा रस कामात स्थिरता आणतो असे मानले जाते.

उसाचा रस

अभिषेक केल्यानंतर शिवलिंगावर बेलपत्र अर्पण करावे. तीन पानांचा बेलपत्र श्रेयस्कर मानला जातो. पांढरी फुले, धतुरा आणि शमीची पाने देखील अर्पण केली जातात. 

बेलपत्र आणि फुले

महाशिवरात्रीच्या दिवशी भक्त उपवास करतात. जर कडक उपवास शक्य नसेल तर तुम्ही फळे खाऊ शकता. या दिवशी मांस, मद्य आणि तळलेले पदार्थ टाळा. शिवलिंगाला कधीही शेंदूर किंवा रोली अर्पण करू नका.

महाशिवरात्री नियम

