महिंद्राची स्वस्त EV कार लाँच

Car

07 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

महिंद्राने स्वस्त आणि मस्त अशी EV कार लाँच केलीय

महिंद्रा XUV 3XO EV

महिंद्राची ही SUV मध्यम वर्गीयांसाठी बेस्ट मानली जात आहे

मध्यम वर्गींयांसाठी बेस्ट

मध्यमवर्गीयांसाठी बेस्ट ऑप्शन असलेल्या या कारची किंमत 13 लाखापासून सुरू

किंमत

सिंगल पॅन सनरूफ देण्यात आलंय, त्यामुळे केबिनला ओपन लूक देते

सनरूफ

Led प्रोजेक्टर हेडलँम्प, टर्न इंडिकेटरसोबत led डीआरल फ्युचरिस्टिक लूक

Led लायटिंग

16 इंचाचे डायमंड कट Alloy wheels देण्यात आले आहेत. 

Alloy wheels

10.25 इंचाच्या 2 HD स्क्रीन देण्यात आल्या आहेत, इन्फोटेन्मेंट आणि इंस्टुमेंट

केबिन, स्क्रिन

3 ड्रायव्हिंग मोड्स देण्यात आलेत, एडव्हान्स सस्पेंशन टेक्नोलॉजी

ड्रायव्हिंग, सस्पेंशन

कंपनीच्या म्हणण्यांनुसार 50Kw Dc फास्ट चार्जिंगने 50 मिनिटात चार्ज होते

चार्जिंग

6 एअरबॅग्ज, 4 डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीमसह 35 सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी

