Maruti Suzuki चे टेन्शन वाढले! या कारची शून्य विक्री

भारतातील ऑटो बाजार हा जगातील सेवा मोठ्या ऑटो बाजारांपैकी एक आहे.
याच ऑटो बाजारात मारुती सुझुकी ही देशातील सर्वात लोकप्रिय ऑटो कंपनी आहे.
कंपनीने वेगेवगेळ्या सेगमेंटमध्ये उत्तम कार्स ऑफर केल्या आहेत.
कंपनीने त्यांची पहिलीवहिली इलेक्ट्रिक कार Maruti e vitara देखील सादर केली आहे.
कंपनीच्या अनेक कार प्रत्येक महिन्याला विक्रीत टॉप करत असतात.
मात्र, मारुतीच्या एका कारला मागील 5 महिन्यांपासून एक देखील ग्राहक मिळाला नाही.
Maruti Ciaz या कारचे मागील 5 महिन्यांपासून 1 देखील युनिट विकले गेले नाही.
